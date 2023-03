St. Lukas Klinik in Solingen Seite an Seite im OP für Kinder aus Krisengebieten

Für zwei junge Mädchen aus Tadschikistan begann kürzlich in der St. Lukas Klinik ein neuer Lebensabschnitt: Dorthin hatte sie die Kinderhilfsorganisation „Friedensdorf International“ zur operativen Versorgung ihrer Gaumenspalten gebracht. Und auch dort markiert der Eingriff gewissermaßen den Übergang in eine neue Ära: Denn für Dr. Dr. Markus Martini waren es die ersten beiden Friedensdorf-Patientinnen, seit er 2019 die Abteilung der Mund-, Kiefer- und Plastischen Gesichtschirurgie am Krankenhaus übernommen hatte. Und die operierte er gemeinsam mit seinem Vorgänger Dr. Erich Theo Merholz. Der wiederum ist seit über 30 Jahren im OP-Einsatz für junge Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten – und nach eigenem Bekunden, „froh, dass die Hilfe für die Friedensdorf-Kinder an der Lukas Klinik weitergeht.“