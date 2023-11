Ohligser Krankenhaus St. Lukas Klinik in Solingen schließt schon am 1. Dezember

„Die Krankenhausbetriebe einfach so weiterlaufen zu lassen, würde in letzter Konsequenz zu einem Zerfasern der Versorgung führen“, begründete Geschäftsführer Siekkötter am Mittwoch den jetzt verkündeten Schritt und skizzierte darüber hinaus ein aus seiner Sicht „sehr wahrscheinliches Szenario“. Kai Siekkötter: „Wir würden an den Punkt kommen, an dem einige wenige zusätzliche Krankmeldungen die Sicherheit der Patienten gefährden könnten.“ Und dann müssten alle Betroffenen von jetzt auf gleich in umliegende Krankenhäuser verlegt werden – was wiederum, so der Geschäftsführer, nicht nur für die Kranken, sondern auch für die Rettungskräfte sowie die aufnehmenden Kliniken eine „enorme Belastung“ bedeuten würde.