Razzien in der Klingenstadt Spuren der Schleuser führen auch nach Solingen

Die Beamten kamen am frühen Morgen – und selbst Stunden später waren die Durchsuchungen noch nicht beendet. Mit einer groß angelegten Razzia in verschiedenen deutschen Städten – darunter auch Solingen – ist die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) am Mittwochmorgen gegen die organisierte Schleuserkriminalität vorgegangen und hat dabei offenbar ein Netzwerk zerschlagen, dessen Spuren bis in die Klingenstadt führen.