Sprengung von zwei Geldautomaten in Solingen : Kripo spricht von neuer Qualität

Der zerstörte Geldautomat an der Hildener Straße. Foto: Gianni Gattus

Solingen Suche nach den Tätern von Burg und Ohligs läuft weiter. Passant wurde mutmaßlich mit Waffe bedroht.

Nachdem am zurückliegenden Wochenende Kriminelle gleich an zwei Stellen im Solinger Stadtgebiet Geldautomaten der Stadt-Sparkasse Solingen in die Luft gesprengt haben, läuft die Fahndung nach den Tätern weiter auf Hochtouren. Wobei die Polizei derzeit mehrere Spuren verfolgt, die am Ende zu den Räubern führen könnten.

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wird unter anderem geprüft, ob die Sprengungen in Unterburg und in Ohligs am frühen Sonntagmorgen auf das Konto ein und der selben Tätergruppe gehen. Tatsächlich hatten die Kriminellen gegen vier Uhr morgens zunächst in Burg zugeschlagen, ehe rund zwei Stunden später auch der Automat an der Hildener Straße in Ohligs angegriffen wurde.