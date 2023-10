Sportkegeln in Solingen Nostalgischer Blick auf Traditionssport

Auch sein erster Wettkampf in der NRW-Liga mit den Kegelsportfreunden in den späten 1980er Jahren ist in einem Zeitungsartikel dokumentiert. Er müsse sich in der Klasse noch zurechtfinden, lautete das kritische Urteil des Autors damals. Das sah später ganz anders aus – etwa, als Ingo Borkowski im Jahr 2011 in einem Ligaspiel am Schmalzgraben einen Bahnrekord aufstellte. Später wechselte er zur Bundesligamannschaft des SKC Langenfeld/Paffrath – und hat die Kugel inzwischen beiseite gelegt. Das Archiv seines Vaters bewahre er gemeinsam mit den übrigen Familienalben auf, erzählt er: „Und vielleicht werde ich mit den Artikeln eines Tages als Erinnerung eine Wand tapezieren.“