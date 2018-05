Lokalsport: Überschäumender Jubel der Löwen

Trainerstimmen: Jens Bürkle sah den BHC am Rand der Niederlage.

Die Löwen-Spieler feierten ihren Sieg in der Klingenhalle enthusiastisch. "Das war halt Balingen", antwortet Kapitän Kristian Nippes im Vorübergehen für seinen jungen Teamkollegen Maciej Majdzinski auf die Frage nach dem Grund für den überschäumenden Jubel. Schließlich gab es in den letzten Jahren auch schon bittere BHC-Niederlagen in Liga und Pokal gegen das Team von der Alb gegeben.