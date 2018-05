Lokalsport: Fans jubeln, Hoße verletzt, VfL bleibt drin

Solingen Zuschauer Etwa 500 Fans aus dem BHC-Lager waren am Samstag mit ins Düsseldorfer Castello gekommen, um ihre Löwen zu unterstützen. Stimmungsmäßig hatten die Gäste in der mit 1560 Zuschauern gefüllten Halle die Nase dementsprechend weit vorn.

Christian Hoße Der ehemalige Publikumsliebling des BHC schied in der zweiten Hälfte mit Verdacht auf einen Bänderriss aus und konnte nicht mehr für die Rhein Vikings spielen.

VfL Gummersbach Der Altmeister aus dem Oberbergischen hat so gerade eben noch die Kurve bekommen und bleibt im Handball-Oberhaus. Am vorletzten Spieltag der Bundesliga gewannen die Gummersbacher mit 23:22 (11:10) beim TV Hüttenberg und haben vor dem letzten Spieltag drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Das dürfte auch den BHC freuen, der sich nun auf zwei weitere Derbys in Liga eins einrichten kann.