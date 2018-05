Szilágyis enger Kontakt zum BHC wird bleiben

Kiel / Solingen Viktor Szilagyi ist jetzt Sportlicher Leiter des THW Kiel. Ein Besuch beim ehemaligen Vorzeige-Profi des Bergischen HC im neuen Umfeld.

Es waren nicht die angenehmsten Tage für Viktor Szilagyi, und selbst der Bergische HC konnte seinen ehemaligen Mitstreiter nicht aufbauen. Eine Stunde war Szilagyi am vergangenen Sonntag von Kiel aus gefahren, um Trainer Sebastian Hinze und seine Mannschaft in der Lübecker Hanse-Halle zu sehen. Dass der BHC dort nach dem 18. Auswärtsspiel dieser Saison durch ein 22:24 gegen Lübeck-Schwartau erstmals als Verlierer die Heimreise antreten musste, passte irgendwie ins Bild.

Denn einen Tag zuvor erlebte Szilagy im Hamburger Volksparkstadion mit, wie der HSV in die 2. Liga stürzte. Seit seiner Kindheit ist der Österreicher ein großer Fan des Fußball-Traditionsvereins. „Das war definitiv kein schöner Moment für mich. Natürlich hatte sich der Abstieg über viele Wochen angedeutet – aber wenn er dann wirklich klar ist, dann tut das schon sehr weh“, sagte Szilagyi. Doch damit nicht genug – schon am Vatertag hatte der sportliche Leiter des THW Kiel einen herben Nackenschlag zu verkraften gehabt.

Durch das 25:29 gegen den Nord-Rivalen SG Flensburg-Handewitt wird der THW zum ersten Mal seit 13 Jahren die Qualifikation zur Handball-Champions-League verpassen. „Wegen Verletzungen sind uns mit Duvnjak, Dahmke, Toft-Hansen und Weinhold gleich vier Schlüsselspieler langfristig ausgefallen“, sagte Szilagyi und erklärte beim Besuch in seinem Büro in der Ostsee-Halle die Folgen. „Eine Saison ohne Europacup können wir problemlos ohne drastische Einsparungen überstehen. Länger sollte es jedoch nicht sein. Unser Kader ist schließlich so groß, weil er für mehrere Wettbewerbe zusammengestellt wurde.“