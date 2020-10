Handball-Bundesliga : BHC-Torflaute in der zweiten Halbzeit

Solingen Nach drei Siegen verliert der Bergische HC sein erstes Saisonspiel – mit 20:22 (13:13) gegen die HSG Wetzlar. Nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand verpasst Arnor Gunnarsson kurz vor Schluss per Siebenmeter den Ausgleich.

In den Vorjahren gehörten die Begegnungen in der Handball-Bundesliga zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar in die Kategorie eines Mittelfeld-Duells. Nach dem Traumstart der Löwen mit drei Siegen in drei Spielen sowie dem zuletzt überraschenden 31:22-Kantersieg der Hessen gegen den THW Kiel trafen der Tabellendritte gegen den Fünften zu einem vermeintlichen Spitzenspiel aufeinander – angesichts des hohen Inzidenzwertes in Solingen abermals vor leeren Rängen in der Klingenhalle. Die Partie im Spielfilm.