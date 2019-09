Handball-Bundesliga : BHC verliert bei heimstarken Leipzigern

Der fünffache Torschütze Maximilian Janke (M.) war einer der Leipziger, der Fabian Gutbrod (l.), Max Darj und den Bergischen HC in der Abwehr die meisten Probleme bereitete. Foto: imago images/Hartmut Bösener/Hartmut Boesener via www.imago-images.de

Solingen / Leipzig Der Bergischen HC verliert beim SC DHfK Leipzig mit 32:35 (16:17). Nach der vierten Niederlage im siebten Spiel rangiert der BHC auf Platz 12.

15. Minute Wie schon zuvor der BHC in Unterzahl versuchen es auch die Gastgeber nach einer Hinausstellung mit der Taktik des zusätzlichen Feldspielers. Den Leipzigern unterläuft in dieser Phase gegen die kompakte BHC-Abwehr ein weiterer Fehlpass beim Anspielversuch an den Kreis. Arnor Gunnarsson hat somit einfaches Spiel, ins verwaiste Gehäuse zum 11:7 abzuschließen.

27. Minute In einer weiteren Unterzahl-Situation verspielen die Löwen ihr kleines Polster. Nach drei Treffern in Serie ist der Tabellensiebte nicht nur wieder in Reichweite (13:14). Nach einem vergebenen Siebenmeter von Jeffrey Boomhouwer gelingt Marko Mamic der Ausgleich (15:15) und im Anschluss sogar die 16:15-Führung. In der Offensive fehlt den Gästen auf einmal der Spielfluss, weil die Kreise von Fabian Gutbrod eingeengt sind. Das Signal zur Halbzeit (16:17) scheint aus Löwen-Sicht zur richtigen Zeit zu kommen.