Klassenerhalt durch die Hintertür? Bergischer HC steigt sportlich aus der Handball-Bundesliga ab

Der Bergische HC ist sportlicher Absteiger aus der Handball-Bundesliga. Die Solinger unterlagen am Sonntag in Düsseldorf der SG Flensburg-Handewitt mit 30:40 (14:16) und beendeten die Saison mit 20:48 Punkten auf Platz 17. Damit müsste der Klub nach sechs Jahren in der deutschen Eliteklasse den Tabellenletzten HBW Balingen-Weilstetten eigentlich in die 2. Liga begleiten. Es wäre der dritte Abstieg in der BHC-Historie.