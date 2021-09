Handball-Bundesliga : BHC bleibt das Zittern nicht erspart

Solingen Beim 26:25 (12:10)-Erfolg des Handball-Erstligisten Bergischer HC gegen den TVB Stuttgart setzt Max Darj mit vier Treffern in Serie die Schlusspunkte.

Derart einfach hatte es der Bergische HC in der ersten Halbzeit nur in den wenigsten Momenten. Nach jeweils drei Treffern auf beiden Seiten (5. / 3:3) ließ der TVB Stuttgart noch zwei weitere Tore folgen, während die Löwen in mehreren Angriffen leer ausgingen. Ähnlich wie am Sonntag bei der 20:28-Niederlage bei der TSV Hannover-Burgdorf fehlte die Durchschlagskraft und die Effektivität im Angriff. Die Liste der vergebenen „Hundertprozentigen“ war lang: Arnor Gunnarsson traf den Pfosten, Fabian Gutbrod scheiterte an TVB-Keeper Fabian Thulin, Tom Kare Nikolaison warf aus der Nahdistanz über das Tor, und auch Jeffrey Boomhouwers Versuch knallte vom Aluminium zurück.