Handball-Bundesliga : Tomas Mrkva hält BHC in Erfolgsspur

Essen / Solingen Der Bergische HC meldet sich mit einem überzeugenden 32:22 (15:9)-Auswärtserfolg bei TuSEM Essen im Wettkampfmodus zurück. Die Löwen überzeugten im West-Derby vor allem in der Abwehr.

Die üblichen Abläufe vor dem West-Derby in der Handball-Bundesliga waren beim Bergischen HC völlig auf den Kopf gestellt. Erst am Vormittag hatte Sebastian Hinze die zweite Quaränte verlassen dürfen, um am Abend im Sportzentrum Am Hallo an der Seitenlinie zu stehen. Nur aus der Ferne hatte der Löwen-Chefcoach sein Team auf die Partie bei TuSEM Essen vorbereiten können. Zudem blieb der Mannschaftsbus im Depot, stattdessen fuhren alle BHC-Profis mit ihren Privatfahrzeugen in den Essener Norden.