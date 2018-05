Bergischer HC : BHC steht vor emotionsgeladenem Duell

Gegen Balingen will der 255-fache Torschütze Arnor Gunnarsson den 33. Saisonsieg feiern. Foto: martin Kempner

Solingen 2. Handball-Bundesliga: Am Samstag ist HBW Balingen-Weilstetten in der Klingenhalle zu Gast. Das Spiel ist ein Klassiker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

Dramatisch ging es stets zu, wenn der Bergische HC und HBW Balingen-Weilstetten aufeinandergetroffen sind. Im Abstiegskampf der 1. Handball-Bundesliga voriges Jahr war es Arnor Gunnarsson, der den entscheidenden Siebenmeter zum 23:22-Sieg nach der Schlusssirene erzielte und damit die Schwaben in die 2. Liga warf. In dieser Saison gewannen die Löwen eines ihrer intensivsten Duelle im Unterhaus beim 30:29 in Balingen. Auch dieses Duell hatte vorentscheidende Wirkung für die sogenannten Gallier von der Alb. Der Pleite gegen die Löwen folgten vier Niederlagen in Serie, mit denen sich die Balinger aus dem Aufstiegsrennen verabschiedeten.„Die Spiele gegen Balingen sind immer kämpferisch“, weiß BHC-Linksaußen Arnor Gunnarsson. „Ich freue mich auch jetzt enorm darauf.“ Daran ändert auch die geklärte Situation nichts.

Die Balinger können nicht mehr aufsteigen, der BHC steht als Meister der 2. Liga fest. Es sei eben auch eine Frage der Ehre, wie Gunnarsson einräumt. „Wir waren in den letzten Jahren immer zusammen im Abstiegskampf. In den Duellen untereinander haben beide Teams alles gegeben. Das wird auch am Samstag so sein.“Um 19 Uhr sind die Balinger in der Klingenhalle zu Gast. „Motivationsprobleme werden wir sicher nicht haben“, ist Trainer Sebastian Hinze sicher. „Ich erwarte ein Spiel mit vielen Emotionen.“ Das liegt nicht nur an der Tradition des Duells, sondern auch an der jüngsten 22:24-Niederlage beim VfL Lübeck-Schwartau. „Der Umgang mit Misserfolgen gefällt mir bei meinem Team sehr gut“, erläutert der Coach. „Zum einen nerven sie jeden extrem, zum anderen ziehen alle gute Lehren daraus.“

Info Eintrag ins Goldene Buch Am Mittwoch, 30. Mai, lädt die Stadt Solingen Fans und Freunde des Bergischen HC am Abend auf den Rathausplatz zur Aufstiegsfeier ein – mit Live-Musik und 500 Litern Freibier. Im Rahmen der Veranstaltung wird Oberbürgermeister Tim Kurzbach Mannschaft und Offizielle zum Eintrag ins Goldene Buch bitten.

Mit der Trainingswoche war Hinze jedenfalls sehr zufrieden. „Wobei ich das auch vor dem Spiel gegen Lübeck war“, betont der Coach. Insgesamt sei aber zu sehen gewesen, dass die Beine im Auswärtsspiel auch etwas müde gewesen seien. Denn die Trainingsschwerpunkte haben sich seit dem feststehenden Aufstieg mit Blick auf die nächste Saison ein wenig verschoben. „Es geht etwas athletischer zu, und auch taktisch legen wir einen anderen Fokus“, sagt der Trainer, der jedoch klarstellt: „Das soll keine Entschuldigung für die Niederlage sein. Wir hatten in Lübeck die Chance, die Partie eine Viertelstunde vor Schluss für uns zu entscheiden, aber es ist uns nicht gelungen.“Die Scharte gilt es, gegen Balingen auszuwetzen. „Der Gegner legt viel Fokus auf sein Tempospiel. Ich hoffe, das liegt uns dann auch etwas mehr“, sagt Hinze.