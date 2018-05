BHC mit Endspurt-Sieg gegen Balingen

Solingen Mit einem 26:24 (12:12)-Erfolg gegen HBW Balingen-Weilstetten hat sich Handball-Zweitligist Bergischer HC in dieser Saison aus der Klingenhalle verabschiedet.

Schon oft hatten sich der Bergische HC und HBW Balingen-Weilstetten in der Vergangenheit umkämpfte Handball-Duelle auf Augenhöhe geliefert - so auch drei Spieltage vor Ende der aktuellen Zweitliga-Saison. „Man hat gesehen, dass beide Mannschaften dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten“, sagte Löwen-Coach Sebastian Hinze. Dessen Team hatte nach 60 Minuten das bessere Ende für sich, obwohl es vor 1752 Zuschauern in der Klingenhalle elf Minuten vor Schluss noch mit 21:23 zurückgelegen hatte.