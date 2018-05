Bergischer HC verliert erstmals in fremder Halle

Solingen Der designierte Handball-Erstligist Bergischer HC hat auch das zweite Duell gegen den VfL Lübeck-Schwartau und damit das erste Auswärtsspiel der Saison verloren (22:24).

Nach 17 Siegen in fremden Hallen hat es den Bergischen HC erwischt. Als erste Mannschaft in dieser Saison hat es der VfL Lübeck-Schwartau geschafft, den Meister der 2. Handball-Bundesliga vor eigenem Publikum zu bezwingen - und das gleich doppelt. Nach der Niederlage im Hinspiel musste sich das Team von Trainer Sebastian Hinze auch im hohen Norden mit 22:24 (12:13) geschlagen geben.

„Wir hatten uns gegen die 6:0-Abwehr etwas vorgenommen, sind aber in der ersten Halbzeit oftmals mit unseren Würfen aus dem Rückraum gescheitert“, bilanzierte Sebastian Hinze. Ein entscheidender Faktor, warum sein Team es nicht schaffte, in Durchgang eins auch nur einmal in Führung zu gehen. Mehr noch: Auch der in der 23. Minute eingewechselte Keeper Bastian Rutschmann konnte nicht verhindern, dass sich die Gastgeber zwischenzeitlich auf drei Treffer absetzten (28./13:10). Immerhin verkürzten Tomas Babak und Arnor Gunnarsson bis zur Pause noch auf 12:13.