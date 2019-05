Handball-Bundesliga : Bergischer HC macht zwölften Heimsieg in Schlusssekunde perfekt

Solingen Der letzte Treffer einer umkämpften Erstliga-Begegnung gehörte Max Darj – 29:28 (16:14) gewinnt der Tabellensechste gegen den TVB Stuttgart.

Im dritten Meisterschaftsspiel innerhalb von acht Tagen musste sich der Bergische HC gegen einen über zehn Tage ausgeruhten TVB Stuttgart in Gelduld üben, bis die Abwehr so kompakt agierte wie zuletzt beim 28:26-Coup gegen die Füchse Berlin. Abstimmungsprobleme in der 6:0-Deckung hatten die Löwen in der Anfangsphase bei den Sololäufen über die rechte Rückraumseite. Drei der ersten vier Treffer der Schwaben fielen nach Durchbrüchen oder daraus resultierenden Siebenmetern.