Handball-Bundesliga: Düsseldorf wird dauerhaft dritte Heimspielstätte des Bergischen HC

Im November war der Bergische HC zweimal in kurzer Folge Gastgeber im ISS-Dome. Gegner waren die Rhein-Neckar Löwen (Foto) und der THW Kiel. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen / Düsseldorf Die Sportstadt Düsseldorf und der Bergische HC haben eine Kooperation vereinbart: Bis Sommer 2022 wird der Handball-Erstligist pro Saison vier bis sechs Heimspiele im ISS-Dome austragen.

Die ersten beiden Auftritte in dieser Saison waren Werbung genug: Nach den Spielen des Bergischen HC gegen den THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen sowie der noch ausstehenden Begegnung gegen die SG Flensburg-Handewitt am 9. Juni wird der Handball-Erstligist auch weiterhin regelmäßig im Düsseldorfer ISS-Dome beheimatet sein. Die Verantwortlichen des Vereins und der Landeshauptstadt haben ein umfangreiches Kooperationsabkommen abgeschlossen, das unter anderem vier bis sechs Partien in der 12.500 Zuschauer fassenden Arena auszutragen.