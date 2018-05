Lokalsport: Baseball: Alligators im Länderpokal

Solingen

Ein Wettbewerb der Bundesländer hat im Nachwuchs-Baseball Tradition. Über das Pfingstwochenende vertreten Max Niemeyer und Linus Hartmann von den Solingen Alligators die nordrhein-westfälische Auswahl beim Länderpokal, der in Bonn ausgerichtet wird. In drei Gruppenspielen müssen sich die Junioren aus NRW behaupten. Erreicht die Auswahl mindestens den zweiten Platz, geht es ins Halbfinale. Das Turnier-Endspiel findet am Pfingstmontag statt und wird von Alligators TV (www.solingen-alligators.com/tv) live ab etwa 13 Uhr übertragen.