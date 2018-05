Lokalsport: Auch Bietigheim ist aufgestiegen

Spannung um den vierten Absteiger - Eisenach kommt immer näher.

Zuhause Aufsteigen ist ohnehin schöner: Das dachten sich vielleicht auch die Handballer der SG BBM Bietigheim, nachdem sie die erste Chance aufs Oberhaus in der Klingenhalle gegen den BHC verpasst hatten. Gegen den TV Emsdetten machte das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer vor 3000 Zuschauern in der EgeTrans-Arena mit 38:33 (18:14) den Sack zu. Nach einem Fünf-Tore-Lauf zum 12:6 in der ersten Halbzeit kam Emsdetten nie mehr heran. Angeführt vom 11-fachen Torschützen Christian Schäfer baute Bietigheim die Führung nach der Pause auf bis zu acht Tore aus.