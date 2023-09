Jugendlicher zielt auf Auto Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz in Solingen aus

Solingen · Ein offensichtlich in Gänze missratener Scherz hat am frühen Donnerstagabend in Teilen der Solinger Innenstadt für ein Verkehrschaos gesorgt und zudem einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

14.09.2023, 18:36 Uhr

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Tim Oelbermann

Wie Augenzeugen später berichteten, war gegen 17.30 Uhr auf der Mummstraße eine Gruppe zu Fuß unterwegs, als ein junger Mann aus der Gruppe plötzlich eine Waffe zog und diese auf ein vorbeifahrendes Auto richtete. Kurz danach gingen bei der Polizei zahlreiche Notrufe ein, so dass die Beamten umgehend mit einem großen Aufgebot zum Bürgerbüro an der Mummstraße ausrückten. Ein dere Jugendlichen konnte schließlich vor dem Bürgerbüro durch die Beamten festgesetzt werden. Wobei sich danach ziemlich schnell herausstellte, dass es sich bei der Waffe „nur“ um eine Spielzeugpistole handelte. Den Jugendlichen dürfte nun allerdings jede Menge Ärger erwarten. Denn aufgrund des Polizeieinsatzes konnten zwischenzeitlich keine Busse mehr auf der Hauptstrecke in Richtung Busbahnhof am Graf-Wilhelm-Platz fahren.

(or)