Solinger Kinder haben bei Gestaltung mitentschieden : Spielplatz Dickenbusch wird eröffnet

Mitte Barrierefreie Geräte sollen auch von behinderten Kindern genutzt werden.

Geht es nach den Verantwortlichen, stehen die Chancen gut, dass auf dem umgestalteten Spielplatz in der Parkanlage Dickenbusch am Rande der Solinger Innenstadt in Zukunft behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam spielen werden. Denn immerhin waren im Vorfeld der Erneuerung speziell Mädchen und Jungen der benachbarten Grundschule Katternberger Straße sowie Kinder und deren Eltern der Frühförderstelle im Südpark gezielt angesprochen und bei der Auswahl der Spielgeräte miteinbezogen worden.

Das war im Jahr 2019 gewesen. Und nachdem der Dickenbusch in den zurückliegenden Monaten teilweise einer Baustelle geglichen hatte, sind die neuen integrativen Spielgeräte inzwischen aufgebaut, sodass der Spielplatz nun endlich seiner Bestimmung übergeben werden kann. So wird die Anlage am heutigen Freitag offiziell eröffnet – wobei zur Feier des Tages zwischen 15 und 17 Uhr auch das städtische Spielmobil vor Ort sein wird, sodass für die Kinder jede Menge Spaß und Spiel garantiert ist.

Kern-Element des Spielplatzes sei eine integrative Spielkombination, die auch von Kindern mit eingeschränkter Mobilität genutzt werden könnte, teilte die Stadt in dieser Woche mit. „Das Trampolin führte bei der Kinderbeteiligung die Wunschliste an. Es wurde ein Modell gewählt, das auch mit Rollstühlen befahren werden kann. Auch der ,Handwipper‘ ist so konzipiert, dass er von Kindern mit Einschränkungen genutzt werden kann. Ein Sandkasten, eine Schaukel, ein integrativer Schaukelsitz, Balancierpalisaden, Federwipptiere und ein Doppelreck runden das Angebot ab“, hieß es aus dem Solinger Rathaus.

Der Anteil an Wegeflächen ist dabei recht hoch. So ist gewährleistet, dass auch Kinder mit eingeschränkter Mobilität die Elemente erreichen können. Bei der Planung wurde auf den vorhandenen Baumbestand Rücksicht genommen. Eine Rotbuche sowie vier Schwarzkiefern wurden integriert. Auch die Treppenanlage wurde saniert.

(or)