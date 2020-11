Corona : Spiel des Bergischen HC in Minden ist abgesagt

Solingen Die Begegnung in der Handball-Bundesliga zwischen GWD Minden und dem Bergischen HC wurde wenige Stunden vor dem Anwurf abgesagt. Mindens Nationalspieler Juri Knorr wurde positiv auf Corona getestet.

(red) Die heutige Begegnung in der Handball-Bundesliga zwischen GWD Minden und dem Bergischen HC ist abgesagt – aufgrund des auf das Coronavirus positiv getesteten deutschen Nationalspielers Juri Knorr. Dem Profikader des Bundesligisten inklusive Trainer Frank Carstens ist vom Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantänes auferlegt worden. Knorr war im Rahmen der am Sonntag zu Ende gegangenen Nationalmannschaftswoche sowie nach Rückkehr zu seinem Klub mehrfach negativ auf das Coronavirus getestet worden. Er hatte daraufhin am gestrigen Abschlusstraining von GWD Minden teilgenommen. Am heutigen Donnerstagvormittag lag dann ein positiver Befund vor.