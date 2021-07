Sperrung rund um Bahnhof Solingen-Mitte : Tiefes Loch auf der Schützenstraße

Solingen Eine Polizeistreife hat das bis zu sechs Meter tiefe Loch in der Fahrbahn am Sonntagabend entdeckt. Die Schützenstraße bleibt bis auf Weiteres im Bereich des Bahnhofs Mitte gesperrt.

Autofahrer und Buskunden müssen sich in den kommenden Tagen wahrscheinlich auf erhebliche Behinderungen einstellen. Der Grund: Am Sonntagabend hat sich auf der Fahrbahn der Schützenstraße in Höhe des Bahnhofs Mitte ein bis zu sechs Meter tiefes Loch gebildet, das nun zunächst einmal eine Straßensperrung sowie eine Verlegung der Bushaltestelle am Bahnhof Mitte erforderlich macht.