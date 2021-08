Sperrung zwischen Solingen und Hilden : Funkmast droht auf Bahnstrecke zu kippen

Tief „Bernd“ hatte mit seinen Starkregenfällen vom 13. Juli an der Bahnstrecke zwischen Solingen und Hilden einen Erdrutsch am Bahndamm ausgelöst. Dieser Schaden ist inzwischen behoben. Dafür muss jetzt ein Funkmast stabilisiert werden. Foto: Peter Meuter

Solingen/Hilden Die S-Bahn 1 zwischen Solingen und Hilden kann eine Woche nicht fahren, da nun weitere Unwetterschäden aufgetreten sind. Erst nach und nach werden alle Folgen der Naturkatastrophe von Mitte Juli sichtbar.

So hat die Deutsche Bahn AG am zurückliegenden Wochenende die Strecke der S-Bahn 1 zwischen Solingen und Hilden für mindestens eine Woche gesperrt, da ein Funkmast an den Gleisen im Bereich des Bahn-Haltepunkts Vogelpark umzukippen droht.

Dabei kommt die Vollsperrung der Strecke für die Bahn zu einem denkbar ungelegenen Zeitpunkt, hatte Tief „Bernd“ doch schon in den zurückliegenden Wochen zu Behinderungen geführt. So war während der sintflutartigen Regenfälle vom 13. Juli eine Böschung ins Rutschen geraten, weswegen die Strecke fortan nur noch eingleisig befahrbar war. „Die damit zusammenhängenden Reparaturarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen“, sagte der Bahnsprecher, der die Kunden für die neue Sperrung um Verständnis bat.

So habe die Entscheidung, die Stecke nunmehr ganz dicht zu machen, relativ kurzfristig getroffen werden müssen, hieß es am Montag bei der Bahn. Der Grund: In der vergangenen Woche hatte es – nach dem Dauerregen vor drei Wochen – im Bereich zwischen Ohligs und Hilden ein weiteres Unwetter gegeben. Dadurch habe der besagte Funkmast in dem ohnehin schon aufgeweichten Boden zusätzlich an Halt verloren, weshalb direkt nach Entdeckung des neuen Schadens schnelles Handeln erforderlich gewesen sei, teilte die unter anderem für Solingen sowie Hilden zuständige Bahn-Regionalniederlassung mit Sitz in Düsseldorf auf Nachfrage mit.