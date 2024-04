Verkehrsbehinderungen Sperrung der Abfahrt von der A 3 in Solingen dauert länger als geplant

Seit einigen Tagen können Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt nicht mehr die Anschlusstelle Solingen benutzen – und so, wie es nun aussieht, müssen Autofahrer, die dort abfahren wollen, wohl noch länger als ursprünglich geplant die ausgeschilderten Umleitungen nehmen. Denn wie die für die zurzeit laufenden Sanierungsarbeiten zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitgeteilt hat, wird die Sperrung der Abfahrt nicht schon am Freitag, 10. Mai, sondern erst am Mittwoch, 15. Mai, wieder aufgehoben. Die Zufahrt bleibt derweil wie vorgesehen bis Freitag, 14. Juni, geschlossen.