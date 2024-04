Infrastruktur in Solingen Sperrung A3: Wirtschaftsjunioren besorgt

Die Wirtschaftsjunioren Solingen blicken mit Sorge auf die Sperrungen der Anschlussstelle Solingen an der A3 im Zusammenhang mit den geplanten Bauarbeiten an der dortigen Auf- und Abfahrt. „Wir sind uns bewusst, dass Bauarbeiten an unserer Infrastruktur notwendig sind und zu Einschränkungen führen“, sagt David Viehweger, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Solingen und Prokurist bei der fourtexx GmbH.