Ungewöhnliche Spendenaktion für Hochwasserhilfe in Solingen : Sascha Bergfeld versteigert seine Badehose

Solingen Der Lehrer des Solinger Humboldtgymnasiums nimmt mit einer „ein bisschen skurrilen“ Aktion eine vierstellige Summe für die Solinger Hochwasserhilfe ein.

Und wie: In den ersten beiden Tagen der Aktion waren es bereits 1400 Euro, am Freitagmittag war der Betrag auf knapp 1600 Euro geklettert. Ehemalige Schüler, Referendare, Bekannte sowie Nachbarn spendeten und lobten „Coole Aktion“, „Super Sache“. Bergfeld: „Ich habe viele Rückmeldungen bekommen. Viele finden es total gut. Ich habe aber nicht geglaubt, dass 1000 Euro eingehen würden.“

Gesammelt wird noch bis zum Samstag, 24 Uhr. Bergfeld: „Die Stadt-Sparkasse Solingen hat ja versprochen, alle Beträge zu verdoppeln, die bis Sonntag da sind.“ Wie dringend jeder Euro benötigt wird, weiß der gebürtige Solinger, der auch Mathelehrer ausbildet, aus eigener Anschauung. Dabei denkt er weniger an das Wasser, das in seinen eigenen Keller in Höhscheid eindrang. Sondern vor allem an eine Kollegin, die im Stadtteil Burg ihre Wohnung wegen der Flut verlassen musste. „Die Kollegin ist fast ertrunken“, berichtet er. „Ein Nachbar hat sich bei ihrer Rettung schwer verletzt.“