Spendenaffäre in Solingen Bürgergemeinschaft fordert „lückenlose Aufklärung“

Mehrere Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatten ein Schleusernetzwerk zutage gefördert, das auch in Solingen aktiv war. Dabei wurden auch das Ausländeramt und die Wirtschaftsförderung der Stadt Solingen durchsucht. Jeweils ein Mitarbeiter der beiden Fachbereiche wird von der Staatsanwaltschaft als beschuldigt geführt. Rechtsanwälte und auch ein Solinger Unternehmen sind in die Machenschaften des Schleuserringes verstrickt, der vermögenden Bürgern unter anderem aus China Aufenthaltserlaubnisse besorgt haben soll. Dann wurde bekannt, dass aus dem Kreis dieses Schleuserrings Parteispenden an die CDU in den Wahlkreis von NRW-Innenminister Herbert Reul geflossen sein sollen. In der Woche vor Pfingsten hatten die Solinger Sozialdemokraten mitgeteilt, dass sie ihre Spendeneingänge seit 2015 geprüft und festgestellt hätten, dass „eine direkt mit einem der Hauptbeschuldigten verwandte Person“ zwei Spenden in Höhe von jeweils 9500 Euro an die SPD Solingen gezahlt habe.