Politische Diskussion : SPD fordert Leih-Laptops für benachteiligte Schüler

Solingen Auch die Grünen warnen vor überstürzten Handlungen bei der Wiederöffnung der Schulen.

Deshalb hat die SPD-Fraktion für die Juni-Sitzung des Schulausschusses Fragen formuliert, die unter anderem die Ausstattung der Kinder und Jugendlichen mit Internetzugang sowie Computern zum Gegenstand haben. So sei zu überlegen, inwieweit Schülern das entsprechende Equipment zur Verfügung gestellt werden könnte, heißt es in einem Schreiben an den Vorsitzenden des Schulausschusses, Eugen Bertenburg (FDP).

Gleichzeitig lobte die SPD das Engagement von Schulen und Lehrern in der Corona-Krise. So seien bei der Digitalisierung große Schritte gemacht worden. Dies dürfe nun aber nicht zu einer „sozialen Spaltung in den Klassen führen“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Iris Preuß-Buchholz, die gleichzeitig den aus ihrer Sicht nur geringen Vorlauf bei der teilweisen Wiederöffnung der Schulen monierte. Das „offensichtliche Wettrennen“ zwischen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und dessen bayerischem Amtskollegen Markus Söder (CSU) dürfe nicht zulasten der Schulen gehen. Ähnlich argumentieren die Solinger Grünen, die das Vorgehen der Landesregierung am Freitag als „verantwortungslos“ bezeichneten.