Schule in Remscheid : SPD: Stadt benachteiligt Kinder

Die Verteilung der Schulneulinge im Stadtgebiet soll gerechter werden.

Über 1000 Kinder werden im Sommer ihre Schullaufbahn beginnen, mehr als in den Jahren zuvor. Aus Sicht der SPD beschert die Stadtverwaltung den Kindern für diesen wichtigen Lebensabschnitt aber unterschiedlich gute Startbedingungen. An einigen Schulstandorten lasse sie kleine Klassenstärken zu, an anderen sollen deutlich mehr Kinder in eine Klasse gehen. Daraus könnten sich langfristig Nachteile für jene Kinder ergeben, die etwas länger brauchen, um sich auf die Schule einzustellen, sagt Erden Ankay-Nachtwein, schulpolitische Sprecherin der SPD.