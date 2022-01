Pläne zum Bau einer Arena Bergisch Land : SPD warnt vor „unseriösen“ Arena-Argumenten

Solingen Die Sozialdemokraten reagiert auf die jüngsten Diskussionen um den möglichen Bau einer neuen Arena Bergisch Land in der Solinger Innenstadt.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, den Bau einer neuen Arena am Weyersberg in der Innenstadt ohne Vorbehalte zu prüfen. „Einen Rückfall in alte Denk-Muster darf sich unsere Stadt nicht leisten“, sagte die Fraktionsvorsitzende Iris Preuß-Buchholz am Freitag nach einer Sitzung der Fraktion, bei der sich die Mitglieder mit den jüngsten Debatten um den möglichen Ersatzbau für die Klingenhalle beschäftigt hatten.