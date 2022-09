Iris Preuß-Buchholz im Gespräch : „Wir sind in Solingen am Ende des Sparens“

Info

Zur Person Iris Preuß-Buchholz (65) studierte Geschichte und Sozialwissenschaften an der Gesamthochschule Wuppertal, um in der Sekundarstufe II zu unterrichten. Nach ihrer Zweiten Staatsprüfung 1988 gab es aber einen Lehrerüberschuss. Die gebürtige Solingerin arbeitete für die SPD-Abgeordneten Ernst Martin Walsken (Landtag) und Hans-Werner Bertl (Bundestag) und leitete das SPD-Büro in Remscheid. Von 2009 bis 2017 gehörte sie selbst dem Landtag an. Seit Oktober 2015 führt sie die SPD-Fraktion im Stadtrat. Die Pädagogin engagiert sich in mehreren Ratsausschüssen sowie dem Verwaltungsrat der Stadt-Sparkasse und sitzt dem Präsidium des AWO-Kreisverbands vor. Iris Preuß-Buchholz ist verheiratet und hat einen Sohn.