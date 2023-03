Sport- und Freizeitanlage in Solingen SPD fordert Schuldenaufnahme für Freibad Ittertal

So hat die SPD für die nächste Sitzung des Sportausschusses in der kommenden Woche einen Antrag eingebracht, mit dem die Maßnahme in dem in die Jahre gekommenen Freibad samt Eisbahn und weiteren Sporteinrichtungen so schnell wie möglich gesichert werden soll. Wobei die im Raume stehenden Summen tatsächlich einen Kraftakt für die Stadt bedeuten. Denn um in den Genuss von Fördermitteln des Bundes in Höhe von rund sechs Millionen Euro zu gelangen, muss die Stadt einen Eigenanteil ebenfalls in Millionenhöhe stemmen. Und dies ist eine Größenordnung, die das finanziell nicht auf Rosen gebettete Solingen nicht so einfach aufbringen kann.