„Spaziergang“ in Solingen : Impfgegner demonstrieren ohne Veranstalter

Solingen Rund 200 Gegner der Corona-Maßnahmen zogen am Montagabend durch die Innenstadt. Vorher war eine offizielle Anmeldung zurückgezogen worden.

Was die Ordnungskräfte am Montagabend erwarten würde, war bis kurz vorher ungewiss: Gegen 18.45 Uhr sah es am Walter-Scheel-Platz eher nach Feierabend-Stimmung als nach einer bevorstehenden Demonstration aus. Zwar hatten Gegner der Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung über den Messenger-Dienst „Telegram“ bekundet, sich abermals vor dem Rathaus zu einem „Spaziergang“ treffen zu wollen. Ein offizieller Veranstalter fehlte allerdings nach dem Rückzug von gleich zwei Organisatoren in den letzten Wochen.