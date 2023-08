Projekt „Klingenkirche 2030“ Sparpläne der evangelischen Kirche Solingen gehen auf die Zielgerade

Aus diesem Grund hatte der Kreissynodalvorstand schon 2017 begonnen, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Vier Jahre später mündete dieser Prozess schließlich in einer Entscheidung der Kirchenkreis-Synode, wonach die Gemeinden ihre Eigenständigkeit bewahren, aber bei Personal und Gebäuden stärker zusammenarbeiten sollen. Seit 2022 arbeiteten dann 50 Vertreter aus Gemeinden und Kirchenkreis an Konzepten für die Zukunft von Kirchenmusik, Pfarrdienst, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Sozial- und Gemeindediakonie sowie Kindertageseinrichtungen – wobei die Arbeit der drei erstgenannten Konzeptgruppen nun weitgehend abgeschlossen ist. Am 10. und 11. November will die Synode endgültig entscheiden.