Sparmaßnahme: Stadt Solingen streicht Taubenhaus 

Am Haltepunkt Solingen-Mitte sind viele Hohlräume geschlossen worden, in denen Tauben Unterschlupf gesucht haben. Die Vögel haben sich davon nicht vertreiben lassen. Foto: Martin Kempner

Solingen Die Politik hatte 21.000 Euro für die Anschaffung und das erste Betriebsjahr zur Eindämmung der Taubenplage in der Solinger Innenstadt bewilligt.

Das Taubenhaus ist ein allgemein anerkanntes, tierfreundliches Mittel, um die Taubenvermehrung einzudämmen. Eine simple Idee, die gemeinsam mit Aufklärungsarbeit in Großstädten wie Augsburg oder Basel zu Erfolgen geführt hat. Legen die Tauben ihre Eier im Taubenhaus, werden diese durch Attrappen aus Gips ersetzt. So wird auf lange Sicht die Population eingedämmt – ohne den Tieren zu schaden. Damit sich die Tiere in dem Taubenhaus wohlfühlen und die Nistgelegenheiten annehmen, erhalten sie vor Ort auch Futter. Wer allerdings als Bürger Tauben aus falsch verstandener Tierliebe irgendwo in der Stadt füttert, riskiert ein Ordnungsgeld.

Die Diskussion, ob und wie ein Taubenhaus kommen soll, gibt es schon mehr als drei Jahre. Schon 2016 gab es ein Haus in den Clemens-Galerien, das nicht weiterbetrieben wurde. Auch ist es mit dem Austausch der Eier alleine nicht getan. In der Innenstadt wurden an allen bevorzugten Taubenplätzen Metallstifte angebracht. So will man es den Tieren so unbequem wie möglich machen.