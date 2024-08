Baugerüst ist demontiert Sparkassen-Neubau bietet ungewohnten Blick auf die Solinger Innenstadt

Der Altbau gegenüber an der Kölner Straße wird später abgerissen und macht neuer Wohnbebauung Platz. Das Wohnungsbauprojekt der Sparkasse gehört zu den zentralen Bestandteilen der Umgestaltung in der Solinger Innenstadt. Die zukünftigen Wohngebäude auf dem Areal der Sparkasse fungieren dabei als verbindendes Element zwischen der unteren Hauptstraße sowie dem Omega- / Kieserling-Gelände. In diesen beiden Bereichen soll der städtebauliche Schwerpunkt in Zukunft ebenfalls überwiegend auf Wohnen liegen.