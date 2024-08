Nach Häme im Internet Sparkasse Solingen verteidigt Neubaufassade gegen Kritik

Solingen · In den vergangenen Tagen prasselte vor allem im Internet Kritik auf die neue Sparkassen-Zentrale am Neumarkt in der City nieder. Das Geldinstitut weist die Einwände allerdings zurück und ist überzeugt, dass der Neubau die Solinger Innenstadt spürbar aufwertet.

11.08.2024 , 11:19 Uhr

Die Fassade des Sparkassen-Neubaus am Neumarkt. Ende August wird auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage montiert. Foto: Marrtin Oberpriller/Martin Oberpriller