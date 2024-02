Stadt-Sparkasse Solingen Darum erfolgt der Umzug in neue Zentrale später als geplant

Der Einzug in den Neubau der Stadt-Sparkasse Solingen in der Innenstadt verzögert sich. Nach aktuellen Plänen soll die für 350 Beschäftigte ausgelegte neue Zentrale des Finanzinstitutes nun ab Beginn des Jahres 2025 bezogen werden. Rund sechs bis acht Wochen sind für den Umzug eingeplant. Ende Februar beziehungsweise Anfang März kommenden Jahres solle der Neubau dann mit allen Abteilungen funktionsfähig sein. Dies erklärte am Dienstag der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Stefan Grunwald bei der Vorstellung der Bilanzzahlen für das Jahr 2023.