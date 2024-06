„Bauen – Kaufen – Wohnen“ in Solingen Spar- und Bauverein investiert weiter nachhaltig

So hoch wie die Geschäftszahlen aus dem Jahr des 125-jährigen Bestehens (2022) des Spar- und Bauvereins Solingen (SBV) waren die Werte im vergangenen Jahr nicht mehr. Aber das hatte der Vorstand der größten Wohnungsbaugenossenschaft des Rheinlandes um den Vorsitzenden Jürgen Dingel auch nicht erwartet. Gleichwohl konnte 2023 ein „solides Ergebnis“ eingefahren werden mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 3,1 Millionen Euro – 2022 waren es noch rund 6,6 Millionen Euro gewesen. „Höhere Preise, Löhne und Zinsen mussten verkraftet werden, überdies die CO 2 -Umlage sowie regulatorische Anpassungen. All das war aber vorhersehbar“, sagte Dingel am Dienstag bei der Vorlage der Bilanz 2023.