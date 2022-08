Sommerparty „Echt.Scharf.Solingen“ : Solinger feiern ihre Lokalmatadoren

Foto: Peter Meuter 10 Bilder Sommerparty 2022 in Solingen – so war das Wochenende

Solingen Fast ausschließlich Musiker aus Klingenstadt und dem Region standen beim Neustart des Festes in der Innenstadt auf der Bühne – und sorgten für prächtige Stimmung im Publikum.

Wenn die große Hitze des Tages sich ein wenig legt, erwachen oft die Lebensgeister – und mit ihnen auch der Bewegungsdrang: Das ließ sich auch am Wochenende vor der XXL-Bühne auf dem Neumarkt beobachten. Denn besonders nach Einbruch der Dunkelheit durchzuckte der Rhythmus der Musik die Glieder vieler Besucher.

„Die Stimmung ist wirklich sehr angenehm“, sagte Günter Black. Er hatte sich am Samstag spontan in die Innenstadt aufgemacht, weniger um eine bestimmte Band zu hören, sondern eher, um allgemein ein wenig Fest-Atmosphäre aufzusaugen. Tausende taten es ihm von Freitag bis Sonntag gleich: Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie und zwei ausgefallenen Veranstaltungen hatte der Initiativkreis wieder Musikfreunde aus der Region zur „Sommerparty“ eingeladen – und verband Generationen in der Lust, im Freien zu feiern.

Info Weinselige Abende am Fronhof Über regen Besuch konnten sich am Wochenende auch die neun Winzer aus den Anbauregionen Rheinhessen, Mosel, Nahe und Pfalz freuen: Auch beim Winzerfest unter Federführung von Werbe- und Interessenring Innenstadt sowie Sektkellerei Schreier und Kohn aus Großkarlbach waren die Stände am Fronhof bestens besucht: In geselliger Runde wurden die Erzeugnisse des Jahrgangs 2021 unter dem Motto „Pink ist nicht gleich rosé“ probiert. Vor allem in den Abendstunden waren die Tischreihen voll besetzt. Für beschwingte Stimmung sorgte neben den feinen Tropfen auch die musikalische Begleitung von Werner Schott, der auf der kleinen Bühne Oldies zum Besten gab.

„Sommerparty – das ist doch ein Opa-Fest“, hätten Freunde ihrer Nichte geunkt, als es um deren Planung für den Freitagabend gegangen sei, berichtete Besucherin Lisa Hoeft schmunzelnd. So habe die jugendliche Truppe eigentlich nach Düsseldorf fahren wollen. Doch der Trip zerschlug sich, man landete doch in Solingen-Mitte – und revidierte sein Urteil: „Das ist gar nicht Opa-mäßig“, zitierte Hoeft die Reaktion der Clique auf das Programm.

Foto: Peter Meuter 19 Bilder So war der Auftakt der Sommerparty 2022 in Solingen

Das gestalteten diesmal überwiegend Akteure aus Solingen und direkter Umgebung – und zwar gleichermaßen erfahrene Koryphäen und junge aufstrebende Talente. Bei den „Rock City Allstars“ etwa teilten sich am Freitagabend langjährige lokale Größen wie Martin Gerschwitz, „Mutz“, der „Solinger Joe Cocker“ Hermann Daun und der schillernde „Coco“ Teuber die Bühne mit der erst 22-jährigen Sängerin und Keyboarderin Leonora. Im Repertoire hatten die „Allstars“ dabei sowohl eigene Kompositionen als auch Klassiker wie „We gotta get out of this place“ oder „A whiter Shade of pale“.

Mit einer rauen Version von „Help“ verabschiedeten sie sich – und übergaben die licht-überflutete Bühne den „Juicy Souls.“ Und bei denen war erst einmal „Disco Inferno“ angesagt: Mit dem gleichnamigen „Trammps“-Hit startete die elfköpfige Gruppe vor rund 5500 Zuhörern in die laue Nacht – und erweckten mit weiteren Gassenhauern wie „Long Train Running“ von den Doobie Brothers oder „Blame it on The Boogie“ von den Jacksons die Tanzlust der Zuhörer vor der Bühne.

Generationen- und stilübergreifend ging es auch am Samstag weiter: Der Jugendchor „Sound of Joy“ der Dorper Kirche trat am späten Nachmittag gemeinsam mit „Mike and the Waiters“ vor das Publikum. Auf die entspannten, zurückgenommenen Arrangement des Folk-Duos Jan & Jascha mit Akustikgitarre und Banjo enterte der exaltierte „Robbie Williams“ die Bühne – wenn auch nicht das Original, sondern sein „Impersonator“ Mario Nowack. Rein äußerlich – tätowiert, mit hochgeföntem Haar und in ein extravagantes Brokatsacko gehüllt – aber auch in puncto Gestik, Mimik und Stimme kam der Frontmann von „The Robbie Experience“ dem englischen Popstar sehr nahe.