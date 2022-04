Sommerferien-Angebot in Solingen : Ferien(s)pass startet Vorverkauf

Solingen Rund 300 Freizeit-Aktionen bieten die Veranstalter im Sommer für Kinder und Jugendliche an. Der Passverkauf startet am Montag. Erstmals seit 2019 soll es wieder ein Auftaktfest geben.

Eigene Ideen umsetzen können Jugendliche im neuen Programmpunkt: „Nimm Deine Kamera und und dreh‘ Deinen eigenen Film“, der direkt mit Ferienbeginn am 27. Juni startet. Zu den traditionsreichsten Angeboten gehört die zweiwöchige „Kinder OASE“. Auf dem Gelände der ehemaligen Gräfrather Jugendherberge, die heute der Süßwarenfachschule gehört, entsteht dabei in der dritten und vierten Ferienwoche wieder einmal eine ganz eigene Kinderstadt, deren Bewohner sich bis hin zur eigenen Währung und verschiedenen Berufen selbst organisieren. Das sollen sie in diesem Jahr möglichst wieder mit allen Freiheiten, nachdem die Teilnehmer zuletzt coronabedingt in Kleingruppen aufgeteilt werden mussten.