Melissa Hartkopf leitet Nationalpark-Haus in Carolinensiel Solingerin schützt an der Nordsee die Natur

Die salzige See, der frische Wind und die herbe Landschaft an der Nordsee ziehen nicht nur Urlauber in ihren Bann: Mit Melissa Hartkopf hat eine junge Frau aus Solingen dort ihre zweite Heimat gefunden. Die Natur und auch das Element Wasser haben Melissa Hartkopf schon immer interessiert. Bereits 2014 gewann sie beim „Schüler experimentieren“ Wettbewerb in Solingen den dritten Preis mit ihrer Arbeit zur Paarung von Bitterlingen, einer Fischart, die im Süßwasser lebt.