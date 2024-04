Solingerin bei „Bares für Rares“ Diese Vase erzielt einen überraschend hohen Preis

Tanja Scheelhaase ist Bauingenieurin und Beraterin für nachhaltige und zukunftsweisende Bauprojekte, in der Fachwelt „Cradle to Cradle“-Prinzip genannt. Übersetzt heißt das so viel wie „von der Wiege zur Wiege“. Die Projektplaner gehen damit völlig neue Wege, verabschieden sich von der so genannten linearen Wirtschaft. Die Bau- und Immobilienbranche verschlinge rund die Hälfte des europäischen Ressourcenverbrauchs und verursache gut 60 Prozent des Abfalls, so Scheelhaase. Mit der gängigen linearen Wirtschafts- und Bauweise würden sich daher die Klimaziele nicht erreichen. „Es muss ein Umdenken her: Kreislauffähiges und gesundes Bauen nach dem Cradle to Cradle-Prinzip bietet eine umweltverträgliche Alternative.“