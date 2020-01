Vier Jahre und drei Jahre und neun Monate : Zwillingsbrüder wegen Drogenhandels verurteilt

Solingen/Wuppertal Wegen des Handels und des Besitzes von Heroin und Kokain mussten sich die Zwillingsbrüder vor dem Wuppertaler Landgericht verantworten. Sie waren einer Funkstreife im August in der Hasselstraße mit Heroin-Tütchen in der Tasche und motorisiert mit E-Scootern aufgefallen.

Schrank, Schreibtisch und Regale im Jugendzimmer: Bei der gleich angeordneten Hausdurchsuchung hatten Ermittlungsbeamte nahezu überall etwas gefunden. Angefangen mit einer Blechdose, in der 43 Gramm Heroin aufbewahrt wurden. Gleich nebenan auf dem Schreibtisch stand der zum Strecken benutzte Küchenmixer. Im Schrank kamen 15 Fläschchen mit Methadon zum Vorschein, die einer der Angeklagten dort für eine bevorstehende Auslandsreise deponiert haben will. Dazu noch Kokain in einer Schachtel und auf der Fensterbank - am Ende blieb kaum ein Ort, an dem man keine Drogen gefunden hatte. Für das Gericht war schon beim Prozessbeginn klar, dass der Drogenhandel vor allem der Finanzierung des Eigenkonsums diente.