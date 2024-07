Verfahren wegen versuchter Erpressung Solinger zum zweiten Mal in einer Woche vor Gericht

Seither schwelt der Streit mit gelegentlichen Ausbrüchen, etwa im Juni 2023. Da hatte der Angeklagte den Nachbarn per Email mitgeteilt, dass ihm die Zufahrtsstraße gehöre und er rückwirkend vom einen 4000 und vom anderen 7000 Euro Nutzungsentgelt verlange, zahlbar in 14 Tagen. Außerdem dürften sie den Weg zukünftig nicht mehr befahren, andernfalls werde ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro fällig. Anstatt die Rechnung zu zahlen, zeigten die Angeschriebenen den 48-Jährigen bei der Polizei an.