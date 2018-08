Solinger Zöppeksmarkt: Lions-Club gibt Reibekuchenstand auf

Der Reibekuchenstand des Lions-Clubs war eine Institution auf dem Zöppkesmarkt. In diesem Jahr werden Bergische Tapas und Wein angeboten. Foto: Christian Beier

Solingen Der Verkauf wird wegen hoher Auflagen abgesagt. Es gibt aber eine Alternative: Bergische Tapas und Wein.

Der Reibekuchenstand des Solinger Lions-Clubs galt jahrzehntelang als einer der beliebtesten Stände auf dem Zöppkesmarkt. Viele Besucher kamen eigens wegen der frisch zubereiten Reibekuchen – an guten Tagen oft mehr als tausend Kunden.

Für viele soziale Projekte in Solingen hätte das Aus des Lions-Standes einen herben Rückschlag bedeuten können. Denn der gesamte Gewinn der Zöppkesmarkt-Aktion fließt jedes Jahr Hilfsbedürftigen in der Region zu. Dank mehrerer Aktionen, darunter eine Adventskalender-Aktion, sammeln die Lions jedes Jahr rund 50.000 Euro Spenden ein und schütten diese zumeist an Solinger Projekte aus.