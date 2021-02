Hilfs-Netzwerk : Solinger Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm

Die Krise habe längst auch Menschen aus wirtschaftlich soliden Verhältnissen erfasst, erklärt Dr. Christoph Humburg, Direktor Caritasverband Solingen / Wuppertal. Foto: Christian Beier

Solingen Der Bedarf ist in Zeiten der Corona-Pandemie gestiegen: Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (AGFW) warnt vor einem erneut schweren Jahr.

Wie schwierig es ist, Menschen Zuwendung zu zeigen und dabei gleichzeitig auf persönliche Kontakte zu verzichten, wissen Mitarbeiter und Unterstützer sozialer Dienste allzu gut. Betretungsverbote, Teil-Schließungen und Notbetriebe an Schulen, Kitas, Beratungsstellen und Werkstätten für Behinderte sowie die Fülle an kurzfristig umzusetzenden Verordnungen prägten die vergangenen Monate. Die Pandemie habe die Einrichtungen vor „nie gekannte Herausforderungen gestellt“, sagt Tina Thiermann, Geschäftsführerin des Paritätischen – und im Corona-Jahr 2020 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Solingen (AGFW).

Dieses jährlich wechselnde Spitzenamt reichte sie zum Jahreswechsel an Dr. Christoph Humburg, Direktor des Caritasverbands Wuppertal/Solingen, weiter. Und auch der sieht erwartungsgemäß keine Entspannung auf Verbände und Hilfesuchende zukommen: „Wir rechnen mit einer Zunahme an Not durch den Lockdown“, betont er. Beengte Wohnräume und innerfamiliäre Spannungen wirkten sich angesichts von Kontaktbeschränkungen und der mitunter zermürbenden Mischung aus digitalem Schulunterricht und Homeoffice noch verheerender aus. „Wir nehmen diese Probleme auch in unserer Familienhilfe verstärkt wahr“, berichtet Humburg.

Info Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft AGFW: Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sind Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Der Paritätische und die Jüdische Kultusgemeinde. Der Zusammenschluss der sechs Spitzenverbände findet sich auch auf Landes- und Bundesebene.

Die Krise habe längst auch Menschen aus wirtschaftlich soliden Verhältnissen erfasst. Eine besorgniserregende Entwicklung stelle auch die Suchtberatung der Caritas fest: „Der Suchtdruck vieler Menschen steigt, weil es keine Ablenkungen gibt“, sagt Humburg. Diese Menschen seien eigentlich auf die persönliche Beratung angewiesen, mussten aber auf digitale Beratungsangebote ausweichen. Zudem habe die Caritas bislang von der Stadt betreute Klienten übernommen, um das Gesundheitsamt zu entlasten. „Die Beratungsstelle ist heillos überlaufen“, sagt Humburg. Auch die von der Stadt finanzierte zusätzliche halbe Stelle sorge nur für geringe Entlastung. Einem besonders großen Gesundheitsrisiko ausgesetzt seien während der Pandemie Wohnungslose. „Die Versorgung ist schwieriger, weil sich viele Menschen nicht von der Straße weg trauen.“

Dass die Pandemie und ihre Folgen auch Ersparnisse aufzehren, Konten schrumpfen und Menschen in die Überschuldung führen können, ist keine Neuigkeit. „Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die mit ihren Einnahmen nicht mehr ihre Verpflichtungen begleichen können“, erklärt Ulrike Kilp, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks, das auch eine Schuldner- und Insolvenzberatung anbietet. Die helfe bei der Existenzsicherung, zum Beispiel durch P-Konten-Bescheinigungen, mit denen Schuldner den unpfändbaren Teil ihres Kontos für den Lebensunterhalt sichern können.