Geldbörse gestohlen Solinger wird Opfer von Trickdieben

Neuss/Solingen · Am Mittwoch hielt sich ein 67-Jähriger aus Solingen gegen 13 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in Neuss auf, als er auf der Rolltreppe plötzlich von einem ihm Unbekannten angerempelt wurde.

08.12.2022, 15:40 Uhr

Ein hinter ihm stehender Mann gab sich derweil hilfsbereit und fing den 67-Jährigen auf. Sowohl der Unbekannte als auch der „Helfer“ gingen anschließend sehr schnell weg. Der Solingener musste derweil feststellen, dass nun auch seine Geldbörse, die er zuvor in der Jackentasche dabei gehabt hatte, verschwunden war. Er erstattete Anzeige.

(red)